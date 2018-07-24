Sarıveliler’e iş ve ticaret geliştirme merkezi kurulacak

Karaman’ın Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)’na, belediye olarak başvurusunu yaptıkları “Sarıveliler İş ve Ticaret Geliştirme Merkezi Kurulması Projesinin destek almaya hak kazandığını söyledi.

Başkan Samur, belediye toplantı salonunda AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile birlikte MEVKA yetkilileriyle bir araya geldi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, "Biz Sarıveliler Belediyesi olarak, bölgede halkımızın sıkıntılarını çözme noktasında büyük çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu bağlamda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bizler her şeyi devletimizden bekleyemeyiz. Anlamlı projelerle devletimize giderek kapısını çalıyoruz. Bizde Mevlana Kalkınma Ajansı’na hazırladığımız bir projeyi sunduk. Bağımsız denetçiler bu projeyi yerinde görerek, destek verme kararı aldılar. Bu destek bölgemiz ve Karacaoğlan’ın diyarı için önemli bir destektir. İnşallah bu proje, başta ilçemiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Ben buradan bu projeye destek veren MEVKA yetkililerine Sarıveliler halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“MEVKA, Sarıveliler’e 2 milyon lira üzerinde destek verdi”

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger’de yaptığı konuşmada, “Ajansımız kurulduğu 2009 yılından buyana Sarıveliler’den yapılan 16 projeye destek vermiştir. Bu projelere ajansımız, proje teklif çağrıları kapsamında 1 milyon 317 bin 854 lira, teknik destekler kapsamın da 93 bin 800 lira ve doğrudan faaliyet desteği kapsamında ise 58 bin 690 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 470 bin 344 lira destek sağlayarak değişik finansmanlarla 2 milyon liranın üzerinde bir yatırımın harekete geçirilmesine katkıda bulunmuştur" diye konuştu.

Şimdiye kadar ilçede destek verilen alanların gıda, tarım, altyapı, kültür, turizm ve girişimcilik olduğunu belirten Ülger, "Sarıveliler Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan ’Sarıveliler İş ve Ticaret Geliştirme Merkezi Kurulması Projesi’ ajans tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. TR52 bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek girişimcilik altyapısının geliştirilmesinin hedeflendiği projeye ajans tarafından 637 bin 278 lira destek verilecektir. Sarıveliler ve çevresinde yasayan işsiz gençler ve işgücüne katılmayan kadınlar ile Taşeli platosu geleneksel ürün üreticilerinin iş ve çalışma ortamının geliştirilmesi için ortak kullanım merkezinin hayata geçirilmesi ve ortak kullanım merkezinin iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi için gerekli idari ve hukuki altyapının oluşturulması ana amaç olarak belirlenmiştir. Proje hayata geçirildiğinde ilçeye 2 adet eğitim salonu, 1 adet toplantı salonu, 1 adet yemekhane ve 10 adet dükkanı içerisinde barındıran bir merkez kazandırılmış olunacaktır. Yörenin ekonomik yapısı dikkate alındığında tarımsal üretimin ekonomik hayatta çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Dolayısıyla tarım sektörüne özel önem verilmesi gerekliliği aşikardır. Taşeli platosunun tarımsal merkezi olan Sarıveliler ilçesinin kirazı meşhurdur ve özelliği geç hasat edilmesidir. Bu özelliğiyle özellikle yurtdışı piyasalarda çok talep görmesine rağmen üreticiler bu konu hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmadıkları için bu fırsatı kullanamamaktadırlar. Ürünleri yurt içi fiyatlardan aracılara satılıp asıl kar aracılara bırakılmaktadır. Aynı olumsuz şartlar bölgede yetiştirilen ve yüksek gelir getirme potansiyelli ürünler olan bal ve elma için de geçerlidir. Dolayısıyla danışmanlık merkezinin altyapısının oluşturulmasıyla birlikte üreticilere markalaşma ve dış ticaret konusunda yardımcı olunacaktır. Özellikle hedef pazar bulma ve müşteri ilişkileri bakımından kendilerine destek sağlanacaktır. Ayrıca girişimcilik ile ilgili altyapı oluşturulacak ve merkezin girişimcilere yönelik destek faaliyetleri sunması sağlanacaktır. Bahse konu proje ile tarımsal üretim yapan üreticilerin bu iş geliştirme merkezi ile ürettikleri katma değerin artacağı ön görülmektedir. Çünkü ürünlerini tarlalarından toptancılara doğrudan satmak yerine iş geliştirme merkezi vasıtasıyla daha rekabetçi bir ortamda ve daha profesyonel bir şekilde pazara çıkarabileceklerdir. Bu hususun ilçe üreticilerinin gelirlerini arttıracağı muhakkaktır. Öte yandan iş geliştirme merkezinin aynı zamanda bir danışmanlık merkezine dönüşmesi ilçede uzun veya orta vadede uygulanacak olan projelere bir alı yapı hazırlaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda bakıldığı zaman proje sona erdiğinde ortaya çıkan yapı, tamamen bölgede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik olmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.