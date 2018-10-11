Karaman’da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Karaman Şubesi tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri Ödül Töreni"nde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Ekim ayının 2. haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında tüm illerde olduğu gibi Karaman’da da en coşkulu şekilde kutlanmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Karaman Şubesi tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Kültür Daire Başkanlığı Salonu’nda ASFK vefa ödülü, yılın en iyi il temsilcisi, yılın en iyi yöneticileri, yılın en iyi hakemi, yılın en iyi antrenörleri, yılın en iyi takımı ve yılın en iyi sporcuları kategorilerinde düzenlenen Yılın Enleri ödül töreninde sporda yılın Enleri ödülleri sahiplerini buldu.

Programda kategorilerinde dereceye giren adaylara ödülleri Karaman Valisi Fahri Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr Fevzi Kılıçel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü Veysel Göktekin ve Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celalettin Özcan tarafından verildi.