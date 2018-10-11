KARAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:44

Sporda yılın enleri ödülleri sahiplerini buldu

Karaman’da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Karaman Şubesi tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri Ödül Töreni"nde...

Sporda yılın enleri ödülleri sahiplerini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karaman’da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Karaman Şubesi tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri Ödül Töreni"nde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Ekim ayının 2. haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında tüm illerde olduğu gibi Karaman’da da en coşkulu şekilde kutlanmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Karaman Şubesi tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Kültür Daire Başkanlığı Salonu’nda ASFK vefa ödülü, yılın en iyi il temsilcisi, yılın en iyi yöneticileri, yılın en iyi hakemi, yılın en iyi antrenörleri, yılın en iyi takımı ve yılın en iyi sporcuları kategorilerinde düzenlenen Yılın Enleri ödül töreninde sporda yılın Enleri ödülleri sahiplerini buldu.

Programda kategorilerinde dereceye giren adaylara ödülleri Karaman Valisi Fahri Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr Fevzi Kılıçel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü Veysel Göktekin ve Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celalettin Özcan tarafından verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku