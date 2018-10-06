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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:26

Vali Meral’den şehit aileleri ile gaziye ziyaret

Karaman Valisi Fahri Meral, Sarıveliler ilçesine yaptığı inceleme kapsamında gazileri ve şehit ailelerini de unutmayarak evlerinde ziyaret etti.Ziyaretler kapsamında, Vali Meral, Bingöl’de vatani görevini yaparken terör örgütü ile girilen...

Vali Meral'den şehit aileleri ile gaziye ziyaret
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Karaman Valisi Fahri Meral, Sarıveliler ilçesine yaptığı inceleme kapsamında gazileri ve şehit ailelerini de unutmayarak evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, Vali Meral, Bingöl’de vatani görevini yaparken terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Er İbrahim Duran ile Mardin’in Savur ilçesinde şehit olan öğretmen Ali Yıldız’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Vali Meral, gerçekleştirdiği ziyaretlerde ailelere, üzerinde şehitlerin resimlerinin yer aldığı saatli tablo hediye etti. Ailelerle bir süre sohbet ederek sabırlar dileyen Meral, daha sonra Göktepe beldesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bayındır’ı evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali Meral’in şehit aileleri ve gazi ziyaretlerine Sarıveliler Kaymakamı Emrah Uzun, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ve daire müdürleri de eşlik etti.
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