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09 Ekim 2018 Salı 16:55

Ziraat Odası Başkanı Muğlu: “Baromuz her zaman başarılı”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman Barosu’nun yaptığı çalışmaları taktirle karşıladıklarını söyledi.Muğlu, beraberindeki Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız ile birlikte Karaman Barosu Başkanlığına yeniden...

Ziraat Odası Başkanı Muğlu: 'Baromuz her zaman başarılı”
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Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman Barosu’nun yaptığı çalışmaları taktirle karşıladıklarını söyledi.

Muğlu, beraberindeki Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız ile birlikte Karaman Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanı Avukat Oktay Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Karaman’a hizmet etmek için üç defa göreve talip oldukları belirtti.

Muğlu ise, Karaman Baromuzda sizlerin başarılı çalışmaları ile bir süreç başladı. Karaman’da yaşıyor, Karaman’da öleceğiz. İlimize yapılan her yatırıma, her olumlu gelişmenin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Size ve yönetim kurulunuza yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.
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