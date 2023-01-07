Karla Mücadele Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri meteorolojik verileri de dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Karla Mücadele Çalışmaları
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya merkeze ilk karın düşmesiyle birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Meteorolojik verileri dikkate alan ekipler Malatya merkez başta olmak üzere kırsal kesimlerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler yağıştan dolayı kapalı olan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, kırsal kesimlerde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle; Arapgir İlçesi Saluşağı, Tarhantaş, Dibek, Suceyn, Yeşilyayla yerleşim yerinde, Arguvan ilçesi Çobandere, Çakmak, Kuruttaş, Göçeruşağı, Koçak yerleşim yerinde, Kale İlçesi Uzunhüseyin, Karahüseyin, Kozluk, Çanakcı yerleşim yerinde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Malatya il genelinde sabah saat: 10.30 itibariye kapalı olan 14 yerleşim yerinde yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Karla Mücadele Çalışmaları
Karla Mücadele Çalışmaları
Karla Mücadele Çalışmaları
Karla Mücadele Çalışmaları
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Hasan Yağmur

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