76 yıllık Kara Tren Kars Garı’nda sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’de uzun yıllar yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan Kara Tren, Kars Garı’nda sergileniyor.

Özellikle Doğu Ekspresiyle Kars’a gelenlerin ilk gördüğü Kara Tren, yoğun ilgi görüyor. Uzun yıllar yük ve yolcu taşıyan Buharlı Kara Tren, gelişen teknolojiyle birlikte seferden kaldırılırken, bir kısmı da tren garlarında nostalji olarak sergilenmek üzere yerlerini aldı.

Kars Tren Garı’nda yerini alan ve yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Kara Tren, Kars Tren Garı’nın adeta sembolü oldu.