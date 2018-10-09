Afad Deprem Simülasyon Tırı Kars’ta

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı deprem farkındalığı oluşturmak için Kars’a geldi.Afet bilincini geliştirmek üzere Cumhuriyet Meydanı’ında kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşlara ve...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı deprem farkındalığı oluşturmak için Kars’a geldi.

Afet bilincini geliştirmek üzere Cumhuriyet Meydanı’ında kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşlara ve öğrenciler için şiddetli deprem canlandırıldı.

AFAD Eğitim Merkezinden gelen eğitmenler, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde vatandaşlara anlatıyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan yaptığı açıklamada, Türkiye’de 3 önemli fay hattının bulunduğunu, Siirt’in de içinde bulunduğu Güneydoğu fay hattının diri fay hattı olduğunu söyledi.

Bu bağlamda AFAD Başkanlığının bir takım önleyici tedbirler aldığını belirten Ayğan, “Türkiye’de AFAD bilincini yaygınlaştırmak için tüm illerimizde bu gezici tır ve öğretmen arkadaşlarımız 3 gün program düzenliyorlar. Bizde 9-11 Ekim 2018 tarihlerinde arasında bu faaliyetler devam ediyor. Okullarımıza ve halka duyurular yaptık. Gelen vatandaşlarımıza belli şiddette bir deprem hisettiryoruz. Bir farkındalık oluşturuyoruz. Biliyorsunuz depremlerde özellikle deprem afeti Türkiye’nin afet kayıplarının yüzde 95’ini oluşturuyor. Bunun için ‘Afete hazır Türkiye’ projesi kapsamında gerek okullarımızda anlattığımız teorik eğitimlerin yanında, burada pratikte gelen öğrencilere belli bir şiddette deprem hissetiriyoruz. Deprem konusunda duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Deprem simülasyon tırında vatandaşların gerçek deprem hissine kapıldığını ifade eden Ayğan, 3 gün sürecek farkındalık eğitimine bütün vatandaşları davet ettiğini sözlerine ekledi.