Akbaba’ya, tatbikat nedeniyle giriş yasağı

Kars İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba atış ve tatbikat bölgesinde 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında ağır silah top ve havan, 12,7 mm uçaksavar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) 25 mm top atışları icra edilecek.

Kars İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba atış ve tatbikat bölgesinde 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında ağır silah top ve havan, 12,7 mm uçaksavar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) 25 mm top atışları icra edilecek.

İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba’ tatbikat alında yapılacak tatbikat ile ilgili Kars Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu ağır silah atışlarının icra edileceği gün ve saatlerde koordinatları belirtilen alan, Yolaçan, Kümbetli, Dikme, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Hacıhalil, Karakale, Gelirli, Azatköy, Ataköy, Karacaören Köyleri can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir. Bu nedenle; vatandaşlarımızın, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, kamulaştırılan araziye giriş-çıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14.Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına) bilgi verilmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada atışların, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirileceğine de dikkat çekildi.