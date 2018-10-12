KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:12

Akbaba’ya, tatbikat nedeniyle giriş yasağı

Kars İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba atış ve tatbikat bölgesinde 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında ağır silah top ve havan, 12,7 mm uçaksavar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) 25 mm top atışları icra edilecek.

Akbaba'ya, tatbikat nedeniyle giriş yasağı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kars İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba atış ve tatbikat bölgesinde 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında ağır silah top ve havan, 12,7 mm uçaksavar ve Zırhlı Muharebe Aracından (ZMA) 25 mm top atışları icra edilecek.

İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ‘Akbaba’ tatbikat alında yapılacak tatbikat ile ilgili Kars Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu ağır silah atışlarının icra edileceği gün ve saatlerde koordinatları belirtilen alan, Yolaçan, Kümbetli, Dikme, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Hacıhalil, Karakale, Gelirli, Azatköy, Ataköy, Karacaören Köyleri can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir. Bu nedenle; vatandaşlarımızın, kamulaştırma işlemleri tamamlanmış bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, kamulaştırılan araziye giriş-çıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14.Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına) bilgi verilmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada atışların, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirileceğine de dikkat çekildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku