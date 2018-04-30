KARS:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:28

Akçalar köyü yayla sorunun çözülmesini istiyor

Kars’ta Halefoğlu köyü ile Akçalar Köyü arasında yaşanan yayla sorunu valiliğe taşındı.Akçalar Köyü sakinleri Kars Valiliği önün gelerek Halefoğlu Köyüyle yaşadıkları yayla sorunun çözülmesi için Vali Yardımcısı Mehmet Halis...

Akçalar köyü yayla sorunun çözülmesini istiyor
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Kars’ta Halefoğlu köyü ile Akçalar Köyü arasında yaşanan yayla sorunu valiliğe taşındı.

Akçalar Köyü sakinleri Kars Valiliği önün gelerek Halefoğlu Köyüyle yaşadıkları yayla sorunun çözülmesi için Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın ile görüştü. Vali Yardımcısı Aydın’dan sorunlarının çözümü için yardım istedi.

Köylülerin sorunlarını dinleyen Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın’ın konuyu Vali Rahmi Doğan’a anlattığını ve Vali Doğan’ın da köylülerin sorunlarının çözülmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Yaklaşık 50 köylü bir süre Valilik önünde durduktan sonra polisin uyarısıyla sessizce valilik önünden ayrıldı.
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