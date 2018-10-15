KARS:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:14

Akyaka’da trafik kazası: 4 yaralı

Kars’ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Akyaka'da trafik kazası: 4 yaralı
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Kars’ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.D. yönetimindeki otomobil Kuyucuk Köyü çıkışında Kars istikametine seyir halindeki A.P. yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada traktör ikiye bölünürken, E.D., T.E., B.G. ve traktör sürücüsü A.P. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve jandarmaya bildirdi. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan traktör sürücüsü A.P. durumu ağır olduğundan dolayı ambulansa Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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