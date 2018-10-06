Atatürk’ün Kars’a Gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kars’a gelişinin 94. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törene Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ,Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, daire, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Valilik önündeki tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulmuş ve küllerinden doğmuş Türkiye’yi, Türk’e yurt olmuş vatan topraklarını karış karış gezmiş, halkın sorunlarını dinlemiş ve Türk halkının kalkınması için görüşme ve ziyaretlerini peşi sıra gerçekleştirmiştir. Bu yapılan yurt gezileri programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleden sonra ilk şükran ziyaretlerinden birini de bundan 94 yıl önce bugün 6 Ekim 1924 tarihinde Kars’a yapmıştır. Gazi Kars’ımızı teşrif buyuran büyük kumandan Türk Milleti’nin ulu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; dönemin Valisi İbrahim Ethem bey, kars mebusu Ömer Lütfü bey, Belediye Reis’i Cihangiroğlu İbrahim bey ve coşkulu halk tarafından karşılanır.

Kars’ta, Hükümet Konağı, Ticaret Odası, belediye Binası, Türk Ocağı ve Kız mektebini ziyaretb eden Gazi Mustafa Kemal Paşa kars ili için şu fikirlerini beyan etmiştir. “Genel görünüm ve izlenimlerden ziyadesiyle memnunum. Bilhassa Türk Ocağı’nda yoğun bir gençlik pek hassasiyet gösterdi ve Latife Hanım efendiyi Ankara’da yakında yapılacak olan Türk Ocakları Kongresi için, Türk Ocağı Kars Şubesi Mümessili seçtiklerini ilan ettiler. Latife Hanım efendi de bu teklifi memnuniyetle kabul eder” diyerek Kars ziyareti ile ilgili fikirlerini bildirmiştirler” dedi.

Karaçanta, “Kars ahalisi de yeni Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanını karşılamak için günler öncesinden hazırlıklara başlamıştır. Öyle ki Atatürk’ün Kars’a geleceğini öğrenen mahalli müzisyenler ve oyuncular bir araya gelerek, karşılama töreninde Gazi’ye, oynanmak ve sunulmak üzere bir marş hazırlarlar. ‘Oyunun ismi ve marşın adı Hoş gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’dır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programda değişiklik yapıldı. Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 asker şehit olmasından dolayı programdaki aşıklar ve folklor gösterisi iptal edildi.