Bakan Arslan, “Cumhurbaşkanını Türkiye’nin ilk başkanı yaptık”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin üzerine oynanan oyunları 24 Haziran’da bozduklarını belirtti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman’ı ziyaret etti. AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı’nda kendisini karşılayan Kağızmanlılara seslenen Arslan, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek veren Kağızmanlılara teşekkür etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Biz halka hizmeti, hakka hizmet bilerek sizlere hizmet ediyoruz. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Hem parti liderimiz, AK davanın lideri, ülkemizin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan böyle gördük. Dedi ki siyaset gömleği millete hizmet etmek için giyilir. Nitekim biz AK Parti olarak, AK kadrolar olarak 16 yıldır size hizmetkar olmak adına, size hizmet etmek adına, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz katıyoruz da vatandaşımız ne yapıyor. Vatandaşımız da, Kağızmanlı da 16 yıldır, 13 seçimdir AK Parti’ye her zaman desteğini veriyor. Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman desteğini veriyor. Ve sizin desteğinizle, sizin duanızla Recep Tayyip Erdoğan dün de güçlüydü. Bugün de güçlü, Allah’ın izniyle yarında güçlü olacak. Onun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya’nın boş durmadığını hatırlatan Bakan Ahmet Arslan, “Dünya boş durmuyor. Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyüdükçe, Recep Tayyip Erdoğan güçlendikçe, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü dünyada daha çok dinlenir hale geldikçe dünyada boş durmuyor. Onlarda Recep Tayyip Erdoğan girsin diye, Türkiye zayıf düşsün diye, istedikleri gibi at oynatabilsinler diye her türlü oyunu kuruyorlar. Kurmaya devam edecekler. Ve biz sizlerin karşısına geldiğimizde şunu söyledik. ‘Bu seçim çok önemli,’ Niye çünkü Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe, Türkiye’yi istemeyenler, Türkiye’nin büyümesini istemeyenler daha büyük oyunlar kuruyorlar. İşte biz güçlendikçe onlar daha büyük oyunlar kuracaklar ve dolayısıyla her seçim çok önemli olacak. Ama Allah’ın izniyle onların oyunlarını sizin sayenizde bozduk. Sizin sayenizde bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz. Kağızman’a, Kars’a çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ı çok güçlü bir şekilde desteklediniz. Yüzde 53’lük destekle bu ülkenin Cumhurbaşkanı, üstelikte, hükümeti kuracak ilk cumhur hükümetinin lideri yaptınız” diye konuştu.

Bakan Ahmet Arslan’a Kağızman ziyaretinde milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, milletvekili aday adayı Abdulfettah Çetinkay’da eşlik etti. Bakan Arslan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Son olarak partililerle buluşan Arslan ve beraberindekiler Kağızman’dan ayrıldı.