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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:34

Başbakan Yardımcısı Işık Kars’ta

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan’da bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı Harakani Havaalanı’nda Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kars Belediye Başkanı...

Başbakan Yardımcısı Işık Kars'ta
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan’da bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı Harakani Havaalanı’nda Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bira süre havaalanında dinledikten son karayoluyla Ardahan’a hareket etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan’da bir takım ziyaretlerde bulunacak, Ardahan Valiliği Koordinasyon Toplantısı’na katılacak. Esnaf ziyareti de yapacak olan Işık, daha sonra gençlerle buluşacak.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan’daki ziyaret ve toplantılarının ardından kara yoluyla Artvin’e hareket edecek.
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