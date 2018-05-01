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01 Mayıs 2018 Salı 17:31

Başkan Çalkın’dan başarılı gazetecilere plaket!

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC)’in düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması”nda, dereceye giren Karslı gazetecilere plaket vererek, başarılarından dolayı kutladı.AK Parti...

Başkan Çalkın'dan başarılı gazetecilere plaket!
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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC)’in düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması”nda, dereceye giren Karslı gazetecilere plaket vererek, başarılarından dolayı kutladı.

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle Kars İhlas Haber Ajansı Muhabiri Işık Çapanoğlu, Anadolu Ajansı Muhabiri Cüneyt Çelik, Sarıkamış Anadolu Ajansı Muhabiri Hüseyin Demirci ve A Haber Muhabiri Bedir Altunok’a AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, tarafından plaket verildi.

Dereceye giren gazetecileri kutlayan Çalkın, “Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında 4 arkadaşımız dereceye girerek başarılı oldular. Biz de bu arkadaşlarımızı tebrik amaçlı bir plaket ile ödüllendirmek istedik. Doğu Anadolu Bölgemizde yerel gazetecilik yönünde en başarılı illerden birisi Kars’tır. Bu anlamda bizim yerel gazetecilerimiz gerçekten şehrimize yön veren arkadaşlarımızdır, ben hepsini sizlerin nezdinde tebrik ediyorum. Sizleri de ayrıca bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Başkan Çalkın, dereceye giren gazetecilerden başarılarının devamı istedi. Başkan Çalkın ve yönetimi başarılı gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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