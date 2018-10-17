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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:47

Başkan Toksoy esnafları denetledi

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçedeki esnafı denetledi. Denetimde stokçuluk ile fırsatçılık yapan esnafa rastlanmadı.Türkiye’de son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirip stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlar...

Başkan Toksoy esnafları denetledi
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Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçedeki esnafı denetledi. Denetimde stokçuluk ile fırsatçılık yapan esnafa rastlanmadı.

Türkiye’de son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirip stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlar belirleyen esnafların olduğu hatırlatan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Gıda Tarım Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sağlık ekipleri ve maliyecilerle birlikte birlikte ilçede bulunan esnaflarda denetlemelerde bulundu.

Denetimler sonucunda enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarının dışında stokçuluk veya fırsatçılık yapan bir esnafa rastlanmazken, Başkan Toksoy stokçuluk ve fırsatçılık yapmayan esnafa teşekkür etti. Toksoy, ayrıca, fırınlarda da ekmeklerin gramajı ve genel temizlik üzerine denetlemelerde bulundu.

Öte yandan Sarıkamış’ta denetimler devam edeceği öğrenildi.
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