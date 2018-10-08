Baştimar güven tazeledi

Avukat İbrahim Baştimar, 4’üncü kez Kars-Ardahan Bölge Barosu başkanı oldu.
Kars-Ardahan Bölge Barosu 18. Olağan Genel Kurulu, Baro Başkanlığı Binası’nda yapıldı. 156 üyeden 135’i’nin oy kullandığı kongrede, seçimin galibi yine İbrahim Baştimar oldu.Mevcut Baro Başkanı İbrahim Baştimar ile avukat Fettah Çapkurt’un yarıştığı genel kurulda, 156 üyeden 135’i oy kullanırken, seçimde oyların 73’ünü alan İbrahim Baştimar yeniden Baro Başkanı seçildi. Baştimar’ın rakibi fettah Çapkurt ise 61 oy aldı. Kongrede 1 oy geçersiz sayıldı.