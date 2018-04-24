Biz ‘Bi’ Dünya Umut Topluğu Kars’a geliyor

Biz, ‘Bi’ Dünya Umut ’ topluluğu olarak üniversite öğrencilerinin oluşturduğu sosyal sorumluluk platformu üyeleri Kars’a geliyor.

Grup, 26 Nisan, 1 Mayıs 2018 tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Karapınar İlk ve Orta Okulu’nda olacak.

5 gün boyunca 28 ‘Bi’ Dünya Umut gönüllüsü olarak orada Karapınar’da kalacak olan grup, burada bir takım etkinlikler yapacak.

Konuyla ilgili olarak ‘Bi’ Dünya Umut topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, “Sarıkamış Karapınar’da Kütüphane kuracağız içerisine bin, bin 500 arası kitap götüreceğiz. Okulda anasınıfı, 1. sınıf dersliklerinde ve kapılar gibi çeşitli yerlerde iyileştirmeler; koridorlarımıza çeşitli faydalı süslemeler yapacağız. Tüm köy halkının davetli olacağı bir program düzenleyerek tiyatro, açık hava sineması gibi etkinliklerin yanında orada bulunma amacımızı anlatacağız. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda en önem verdiğimiz sınıf içi etkinliklerimizi daha önceki projelerimizin geri dönütlerine ve araştırmalarımıza göre geliştirip değiştirdik. Kardeşlerimizle birlikte bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Ardından her projemizde olduğu gibi ’’gökyüzü boyama (color-up)’’ etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Geleceği birlikte şekillendireceğimiz çocuklarımızla yapmış ve yapacak olduğumuz çalışmalarımızı daha çok kitleye duyurmak ve bu etki sayesinde misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak içindeki umudu dışarı çıkarmamış çocuk, gitmedik köy okulu kalmayana dek destekleriniz ile birlikte hareket etmek istiyoruz. 26 Nisan, 2 Mayıs tarihleri arasında Kars Sarıkamış Karapınar Köyü İlk ve Ortaokulu’nda olacağız” denildi.