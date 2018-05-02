KARS:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:05

BTK Demiryolu hattından 10 bin liralık hırsızlık

Kars’ta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu inşaatından 10 bin liralık malzeme çalan 1 kişi yakalandı.

BTK Demiryolu hattından 10 bin liralık hırsızlık
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Kars’ta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu inşaatından 10 bin liralık malzeme çalan 1 kişi yakalandı.

Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde BTK Demiryolu’nun yapımını üstelenen firmaya ait inşaat alanından perde duvar yapımında kullanılan ve yaklaşık 10 bin TL. değerinde 10 adet kalıp tahtası ve kalıpta kullanılan 15 adet tahta parçaları çalındı.

Bunun üzere ilgili firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemelerde olayının şüphelisinin kimlik bilgilerine ulaştı.

Kimlik bilgilerine ulaşılan İ.İ.’nin evine operasyon düzenleyen jandarma çalınan malzemeleri İ.İ.’nin evinde buldu. Ele geçirilen malzemeler firma sorumlusuna eksiksiz olarak teslim edilirken, şüpheli İ.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.İ. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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