Büro Memur-Sen 15’üncü Başkanlar Kurulu Toplantısı Sarıkamış’ta

Büro Memur-Sen 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sarıkamış’ta yapıldı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hizmet veren bir otelde düzenlenen toplantıya, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kars Büro Memur-Sen Başkanı, Ahmet Adıgüzel, Büro Memur-Sen Sarıkamış Başkanı Fatih Karakurt ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Şehitler diyarı turizm cenneti, Sarıkamış’ta toplantı yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yanbaz, “Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hatta yurt dışında Büro Memur-Sen zirvedeki sendikanın adıdır. Biz ayrıştıran değil, birleştiren sendikayız. Bizim amacımız dostça, kardeşçe, ülkemizin ve milletimizi daha iyi yerlere taşımaktır. Bunun için biz büyük bir sendikayız. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve sendikamızı daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

Daha sonra söz alan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ulusal ve uluslar arası anlamda Sarıkamış’ın her türlü toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Toksoy, “Sarıkamış, Ülkemizin ve bölgemizin tarihi, turizmi, doğası ve şehitler diyarı olarak nadide bir yeridir. Büro Memur-Sen başkanlarımızı ağırlamaktan son derece mutlu olduk. İnşallah bölgemizin güzelliklerini gördükten sonra gittiğiniz yerlerde bölgemizi tanıtarak turizm katkı sunacağınızı ümit ediyorum. Burada yapacağınız toplantının, ülkemize, milletimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Toplantının burada yapılmasına vesile olan, emeği geçen, başta Büro Memur-Sen Genel Başkanı sayın Vecdi Yanbaz ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kilosunda Dünya ve Avrupa Boks Şampiyonu olan Kars’lı boksör Tuğrulhan Erdemir’e Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ile Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy birer altın vererek kutladı. Ayrıca Başkan Toksoy, Sarıkamış’a gelen başkanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Toplantıda, sendika ve ülke gündemine ilişkin yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.