KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31

Çavuş Kuşu ve yavru tilkiler emin ellerde

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne vatandaşlar tarafından bulunarak getirilen yavru tilkiler ve Çavuş Kuşu’nun tedavisine başlandı.Kars’ın Akyaka İlçesi İnceredere Köyü’nde tarlada köylüler...

Çavuş Kuşu ve yavru tilkiler emin ellerde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne vatandaşlar tarafından bulunarak getirilen yavru tilkiler ve Çavuş Kuşu’nun tedavisine başlandı.

Kars’ın Akyaka İlçesi İnceredere Köyü’nde tarlada köylüler tarafından bulunan ve anneleri olmayan 3 yavru tilki, duyarlı köylüler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye uzman ekip gönderen Şube Müdürü Murat Doğanay, yavru tilkilerin Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne naklini sağladı. Yavru tilkiler Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr Metin Öğün ve ekibine ulaştırıldı. Yavru tilkiler burada büyütülerek doğaya bırakılacak.

Öte yandan yine duyarlı köylüler tarafından bulunarak Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen Hüt Hüt (Çavuş Kuşu)’da yine tedavi altına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku