Çavuş Kuşu ve yavru tilkiler emin ellerde

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne vatandaşlar tarafından bulunarak getirilen yavru tilkiler ve Çavuş Kuşu’nun tedavisine başlandı.Kars’ın Akyaka İlçesi İnceredere Köyü’nde tarlada köylüler...

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne vatandaşlar tarafından bulunarak getirilen yavru tilkiler ve Çavuş Kuşu’nun tedavisine başlandı.

Kars’ın Akyaka İlçesi İnceredere Köyü’nde tarlada köylüler tarafından bulunan ve anneleri olmayan 3 yavru tilki, duyarlı köylüler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye uzman ekip gönderen Şube Müdürü Murat Doğanay, yavru tilkilerin Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne naklini sağladı. Yavru tilkiler Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr Metin Öğün ve ekibine ulaştırıldı. Yavru tilkiler burada büyütülerek doğaya bırakılacak.

Öte yandan yine duyarlı köylüler tarafından bulunarak Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen Hüt Hüt (Çavuş Kuşu)’da yine tedavi altına alındı.