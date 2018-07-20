Defterdar Senem Topal: “Fırsattan faydalanmak için son gün 31 Temmuz”

Kars İl Defterdarı Senem Topal, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” yararlanmak isteyen vatandaşları yapılandırma yapmaları için defterdarlığa davet etti.31 Temmuz 2018 tarihinin...

Kars İl Defterdarı Senem Topal, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” yararlanmak isteyen vatandaşları yapılandırma yapmaları için defterdarlığa davet etti.

31 Temmuz 2018 tarihinin son gün olduğunu hatırlatan Defterdar Senem Topal, vatandaşların mağdur olmamaları için fırsattan yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Defterdar Senem Topal, “İlgili kanundan yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğu noktasında borcu olan ilgili vatandaşları uyaran Defterdar Topal, yaptığı açıklamada söz konusu kanun ile 31 Mart 2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme fırsatı sağlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı sağlanacak. Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim yapılacak. Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 oranında indirim sağlanacak” dedi.

Topal, “Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinecek. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim yapılacak. İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilecek.

Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme sağlanabilinecek. Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet sağlanacak. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma fırsatı verilecek. Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması imkanı sağlanacak” diye konuştu.

Defterdar Senem Topal, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme yapılacak. Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Mükelleflerimiz 7143 sayılı Kanun hakkında Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet adresi olan gib.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Başvurular gib.gov.tr adresinden elektronik olarak, borcun bulunduğu her vergi dairesine ayrı ayrı posta yolu ile veya şahsen yapılabilir. Ayrıca ilgili kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerimiz için son başvuru 31.07.2018 tarihidir.”