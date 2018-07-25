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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05

Digor’da kaçak sigara ele geçirildi

Digor’da jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Digor'da kaçak sigara ele geçirildi
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Digor’da jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Digor İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Sorguçkavak’ta yapılan yol güvenlik uygulamasında A.D.’nin kullandığı otomobil durduruldu. A.D.’nin aracında yapılan aramada, aracın bagaj kısmı ve arka koltuğunda siyah poşetler içerisinde TAPDK bandrolü bulunmayan bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraları muhafaza altına alan jandarma araç sürücüsü A.D.’yi gözaltına aldı. A.D.’ye ‘Karayolları Taşıma Kanunu’na muhalefet suçundan bin 216 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 15 gün trafikten men edildi.

Araç sürücüsü A.D.’ye sigaralar için 2 bin 772 lira ÖTV cezası uygulandı. Jandarma’da ifadesi alınan A.D. daha sonra serbest bırakıldı.
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