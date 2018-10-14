Digor’da Sosyal medyadan terör propagandası: 8 gözaltı

Digor’da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG/YPS propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şüphelilerin yakalanması için ikametgahlarına eşzamanlı operasyon düznelendi.
Jandarma TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.E, M.A, M.T, M.D, M.K, M.A, M.U.Z. ve M.E. gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler jandarma’daki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkmece; ‘Yurt dışı çıkış yasağı’ ve belirli günlerde kolluğa imza atma, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.