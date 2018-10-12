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12 Ekim 2018 Cuma 11:46

Digor’da terör propagası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Digor’da sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Digor'da terör propagası yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Digor’da sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.E. ve S.S.’nin bir sosyal paylaşım sitesinde kendi hesaplarında PKK/KCK/PYD/YPG/YPS terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma TEM Şube ekipleri Cumhuriyet talimatıyla S.E. ve S.S.’nin evlerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kars İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada işlemeleri tamamlanan şüpheliler Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan S.E. ve S.S. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘belirli günler kolluğa giderek imza atma’ adli kontrol kararı konularak serbest bırakıldılar.
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