Kadroya geçen KYK işçileri kurban keserek Kuran Kursu’na bağışladı

KYK bünyesinde taşeronda çalışan güvenlik, iklimlendirme ve temizlik personelleri kadro aldıklarında adak olarak kurban keseceklerini sözünü de yerine getirdiler.

Kars’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında çalışan taşeron personeller kadroya geçtikleri için kurban kesti.

Kars’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında çalışan taşeron personeller kadroya geçtikleri için kurban kesti.Kars Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Nuri Paşa Yurdu’nda çeşitli görevlerde...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.