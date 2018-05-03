Kadroya geçen KYK işçileri kurban keserek Kuran Kursu’na bağışladı

Kars’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında çalışan taşeron personeller kadroya geçtikleri için kurban kesti.
Kars Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Nuri Paşa Yurdu’nda çeşitli görevlerde bulunan taşeron personeller kadroya geçirilmelerinin ardından kestikleri adak kurbanını Digor Yolu üzerinde bulunan Kuran Kursu’na bağışladılar.KYK bünyesinde taşeronda çalışan güvenlik, iklimlendirme ve temizlik personelleri kadro aldıklarında adak olarak kurban keseceklerini sözünü de yerine getirdiler.