Kafkas Üniversitesi’nde öğrenci sayısı 21 bin 400’ü buldu

Kars Kafkas Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında yüzde 80 doluluk oranı yakalarken, öğrenci sayısı ise 21 bin 400’ü buldu.

Kars Kafkas Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında yüzde 80 doluluk oranı yakalarken, öğrenci sayısı ise 21 bin 400’ü buldu.

Kurulduğu günden itibaren emnin adımlarla büyüyerek yoluna devam eden Kafkas Üniversitesi, ülke genelinde mevcut üniversite sayılarının artışı ve öğrencilerin tercih seçeneklerinin fazla olmasına rağmen doluluk oranına bakıldığında birçok devlet ve vakıf üniversitesini geride bıraktı.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kafkas Üniversitesi, Türkiye’nin her bölgesinden ve Yurt dışından farklı coğrafyalardan öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Kafkas Üniversitesi’nde bin 705 yabancı uyruklu öğrenci yükseköğretim hizmeti alıyor.