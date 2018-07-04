Kağızman’da Bizans dönemine ait sikke bulundu

Kağızman’a bağlı Çayarası Köyü’nde ARAS Elektrik tarafından iş makinesiyle yapılan şebeke kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemi 10. yüzyıla ait 430 adet sikke ortaya çıktı. İş makinesiyle kazı yapan operatör kazı çalışmasını durdurarak durumu jandarmaya bildirdi.

Kağızman’da elektrik hattı kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 430 sikke bulundu.Kağızman’a bağlı Çayarası Köyü’nde ARAS Elektrik tarafından iş makinesiyle yapılan şebeke kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemi 10....

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