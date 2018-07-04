Kağızman’da Bizans dönemine ait sikke bulundu

Kağızman’da elektrik hattı kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 430 sikke bulundu.
Kağızman’a bağlı Çayarası Köyü’nde ARAS Elektrik tarafından iş makinesiyle yapılan şebeke kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemi 10. yüzyıla ait 430 adet sikke ortaya çıktı. İş makinesiyle kazı yapan operatör kazı çalışmasını durdurarak durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Kars Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Arlarında uzman arkeologlarında bulunduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaparak 430 sikkeyi muhafaza altına aldı.Öte yandan bölgede Müze Müdürlüğü ekiplerince, çalışma başlatıldığı öğrenildi.