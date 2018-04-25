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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:25

Kars AK Parti’de seçim istişare toplantısı

AK Parti Kars İl Başkanlığı ilçe belediye başkanları ve İlçe Başkanları ile birlikte seçim istişare toplantısı düzenledi.

Kars AK Parti'de seçim istişare toplantısı
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AK Parti Kars İl Başkanlığı ilçe belediye başkanları ve İlçe Başkanları ile birlikte seçim istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Başkanlığı’nda toplanan ve24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimi çalışmaları parti ilçe başkanları ve AK Parti ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı yaparak seçim startı verdi.

AK Parti İl Başkanı Çalkın, “AK Parti her zaman gerek il gerekse ilçe yönetimleri ile yapmış olduğu haftalık toplantılarında hep bir adım öne diyerek ilerledik. Bugünde 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için ilk olarak istişaremizi ilçe belediye ve ilçe başkanlarıyla başladık. Memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen istişare toplantında 24 Haziran seçimlerinde yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
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