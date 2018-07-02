KARS:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17

Kars Belediyesi çöp toplama saatlerini değiştirdi

Kars Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kars Belediyesi çöp toplama saatlerini değiştirdi
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Kars Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan çöplerini, çöp toplama saatinden bir saat önce çıkarmalarını isteyerek, “Hızla büyüyen ve gelişen şehrimize güzellikler katmak ve hizmetteki kaliteyi daha da verimli hale getirmek amacıyla çöp toplama saatlerinde değişikliğe gittik” dedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu uygulamadan amacımız halkımıza daha güzel ve verimli bir şekilde hizmet etmektir. Bu konuda çok değerli hemşerilerimizden de destek bekliyoruz. Halkımızdan belirtilen saatlere riayet etmelerini ve toplama işleminin başlamasından bir saat önce çöplerini çıkarmalarını, cadde ve sokaklarında toplama işlemi yapıldıktan sonra da kesinlikle çöp çıkarmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Temiz bir Kars’ı birlikte oluşturmak için halkımızla birlikte el ve gönül birliğiyle çalışarak temiz huzurlu bir bir kenti birlikte oluşturalım” denildi.
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