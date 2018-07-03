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03 Temmuz 2018 Salı 15:46

Kars Belediyesi mahalle yollarına kilit taşı döşüyor

Kars Belediyesi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Kars Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarını da eş zamanlı...

Kars Belediyesi mahalle yollarına kilit taşı döşüyor
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Kars Belediyesi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Kars Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Kars Belediyesi, mahalle yollarına kilit parke taş döşeme çalışması yapıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacak.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Bülbül Mahallesi’nin bozulan yolları söküp yerine yeniden kilit parke taş döşemesi yapılacak.

Bülbül Mahallesi’ndeki çalışmalarını sonlandırıldıktan sonra ekipler ara vermeden diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışması başlatacak.
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