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26 Nisan 2018 Perşembe 11:43

Kars Belediyesi mezarlıkları ağaçlandırıyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan mezarlıklara çam fidanı dikiliyor.Kars Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen törenle Fevzi Çakmak Mahallesi ve Bülbül Mahallesi mezarlıklarına yaklaşık 6 bin adet çam fidan dikildi. Dikilen...

Kars Belediyesi mezarlıkları ağaçlandırıyor
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Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan mezarlıklara çam fidanı dikiliyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen törenle Fevzi Çakmak Mahallesi ve Bülbül Mahallesi mezarlıklarına yaklaşık 6 bin adet çam fidan dikildi. Dikilen fidanların can suyunu Başkan Murtaza Karaçanta, ve Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı Özcan Mücük verdi.

Kars Belediyesi’nce ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Mezarlığı’na fidan dikimi yapıldı. Çok sayıda mahallenin de katıldığı fidan dikimi töreninde konuşan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kentte bulunan bütün mezarlıkları ağaçlandıracaklarını söyledi.

Başkan Murtaza Karaçanta, “2018 yılı içerisinde yapmış olduğumuz bu ağaçlandırma kampanyamızı bugün Fevzi Çakmak Mahallesi mezarlığından başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıllardan beri bu kampanyayı sürekli olarak yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl bu kampanyamızın ilki Karadağ Mezarlığı’nda yapmıştık. Bugün Fevzi Çakmak ve Bülbül Mahallesi mezarlıklarına çam fidanı dikeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. Bu ağaçlandırma kampanyamızı şehrin alanına yaymayı düşünüyoruz. Yani yalnız mezarlıklarımızı yapmakla kalmayacağız. Bunu biz belediye olarak başlattık. Bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte daha güzel yaşanabilecek bir Kars için çalışacağız” dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mezarlığı’nın belediye tarafından ağaçlandırılmasının çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden muhtar Özcan Mücük, Başkan Karaçanta’ya teşekkür etti.

Başkan Karaçanta ve beraberindekiler daha sonra çam fidanlarını toprakla buluştur. Fidanların dikimi mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştiren Karaçanta, diktiği fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmedi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca Fevzi Çakmak ve Bülbül Mahallesi Mezarlıklarına yaklaşık 6 bin çam fidanı dikimi yapıldı. Mezarlıkların fidan dikimi devam edecek.
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