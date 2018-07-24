Kars Belediyesi Modern Hayvan Kliniği yapacak

Kars Belediye Başkanlığı’nca sokak hayvanları için Modern Hayvan Kliniği yapılacak.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta Modern Hayvan Kliniği’nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacağını söyledi.

Karaçanta, “Hayvan Kliniğimizin inşaatına kısa sürede başlayacağız. İnşaatımız tamamlandıktan sonra Hayvan Barınağı’nın duvarlarının bakım onarımı ve zemine kilit parke taş döşenip temizliği yapıldıktan sonra; Hayvanlarımızın sağlık sorunlarını gidermek adına veteriner medikal cihazlar kullanılacak. Paraziter ve Viral hastalıklar, sindirim ve solunum sistemi hastalıkları, üriner ve jinekolojik hastalıklar, deri, göz, kulak, ağız ve diş sağlığı ile acil müdahale gerektiren durumların tedavisi yapılacak” dedi.