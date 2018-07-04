KARS:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:47

Kars Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı

Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yol çalışmaları yağmurların durmasıyla hızlandırıldı.Belediye aynı anda bütün mahallelerde yol çalışması yapıyor. Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşanan Örnek Mahallesi’nin yollarına da...

Kars Belediyesi yol çalışmalarını hızlandırdı
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Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yol çalışmaları yağmurların durmasıyla hızlandırıldı.

Belediye aynı anda bütün mahallelerde yol çalışması yapıyor. Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşanan Örnek Mahallesi’nin yollarına da kilit parke taş döşeniyor.

Yaz dönemiyle altyapı çalışmalarına ağırlık veren Kars Belediyesi ekipleri, Ali Gaffar Okan Bulvarı, Örnek Mahallesi bağlantı yollarına kilit parke taşı döşeme işine başladı.

Kars Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimizin standartlarını yükseltmek için başlattığımız çalışmalarımızı eksiksiz sürdürüyoruz. Şu an Örnek Mahallesi Ali Gaffar Okan mevkisinde yoğun bir yapılaşma var. Buradaki vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak için kilitli parke taş döşüyoruz. Halkımızın daha rahat ve çağdaş bir kentte yaşaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” denildi.
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