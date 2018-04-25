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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:17

Kars KYK Bölge şampiyonu oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Futbol Turnuvası Bölge Şampiyonası’nda Kars KYK Futbol Takımı Bölge Birinciliği’ni elde ederek Düzce’de yapılacak olan KYK Türkiye Finali’ne gitmeye hak kazandı.Kars’ta 33. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Futbol...

Kars KYK Bölge şampiyonu oldu
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Futbol Turnuvası Bölge Şampiyonası’nda Kars KYK Futbol Takımı Bölge Birinciliği’ni elde ederek Düzce’de yapılacak olan KYK Türkiye Finali’ne gitmeye hak kazandı.

Kars’ta 33. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Futbol Turnuvası Bölge Şampiyonası düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Abamüslüm Güven Stadyumu’nda gerçekleştirilen futbol turnuvasında bölge illeri olan Kars KYK, Muş KYK ve Van KYK futbol takımları yarı final maçlarını oynadı.

Yarı finale kalan Muş KYK ve Van KYK berabere kaldı. Penaltılarla Muş KYK yarı finali kazanarak finale çıktı. Yarı finalde bay çıkan Kars KYK ile finalde karşılaştı. Final maçında Kars KYK Muş KYK’yı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Bölge Şampiyonluğu’nu kazanan Kars KYK futbol takımı aldıkları kupayı İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer’i makamında ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim edip Türkiye Finali için yine kupa kazanma sözü vererek ziyaretlerini tamamladılar.
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