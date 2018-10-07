Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nin çimleri seriliyor

Nisan 2015 tarihinde yıkımı yapılan ve bir türlü yapımı bitirilemeyen Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’nin çimleri seriliyor.Karslılara uzun yıllar hizmet veren Şehir Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca alınan karar üzerine yıkımı...

Nisan 2015 tarihinde yıkımı yapılan ve bir türlü yapımı bitirilemeyen Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’nin çimleri seriliyor.

Karslılara uzun yıllar hizmet veren Şehir Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca alınan karar üzerine yıkımı yapılarak yerine modern ve günün şartlarına uygun bir stad yapılmasına karar verilmişti. Ardından 2015 Nisan’da yıkımı gerçekleştirilen stadyumun yapımı üstlenen ilgili firma “Terör olayları, imar planı değişikliği ile Belediye arsa ve ruhsat işlemleri” ni Bakanlığa gerekçe göstererek işi Aralık 2017’ye uzatmıştı” ve stadın yapımını durdurarak kentten kaçmıştı.

Yapımı durdurulan va atıl vaziyette bırakılan eski adıyla Kars Şehir Stadyumu, şimdi adıyla Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’’nin 2018 yılı başında yeniden ihalesi yapılarak Karslı şirkete verildi. Karslı şirket işi almasıyla birlikte hızlı bir şeikilde stadyumun yapımına başladı. Geçen süre içerisinde stadyumu yüzde 90’ını tamamlayan ilgili firma, Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’nin çimlerinin sermeye başladı. Çim serimini hızlı bir şekilde yapan firma, Kars yağmadan Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’nin yapımını tamamlayarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim etmeyi planlıyor.

Öte yandan Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pist’nin daha önce de ışıklandırma sistemleri ve tribünleri tamamlanmıştı. Kent merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan spor tesileri vatandaşları da heyacanlandırıyor.