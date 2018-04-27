Kars Ulu Cami’de Ermeniler yakılan Müslümanlar 103. yıldönümünde anıldı

Kars’ta 1918 yılında Ulu Camiye doldurularak diri diri yakılan Müslümanlar, 103. yıldönümünde düzenlenen fotoğraf sergisiyle anıldı.

“Ulu Cami’de ’Mezalim’ Başkenti Kars" fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sergide Ermeniler tarafından Müslümanlara yapılan mezalimler karşısında duygulu anlar yaşadılar.

Ulu Cami’de 1918 yılında Ermeniler tarafından 285 Türk diri diri yakılmış, Ermeniler tarafından yakılan Müslümanların cami duvarlarında kan ve yağ izleri olduğu gibi duruyor.

Ulu Cami Dernek Başkanı, Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Dünya ülkelerini Kars’a davet ederek, Ermenilerin katliamlarını yerinde görmelerini istedi.

Ulu Cami Dernek Başkanı, Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, “103. yılına girdiğimiz Ermeni katliamlarının bulunduğu, büyük acıların çekildiği, Ulu Cami’nin önünde bulunuyoruz. Ulu Cami’de 285 yakılarak katledilen şehitlerimizi ile Kars ve çevresinde katledilen şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz” dedi.

Yasin Aşkın Yıldırım, “Bizim her hangi bir devlete, her hangi bir millete, kastımız asla olmamıştır, olmayacaktır. Yalnız gerçeklerin aydınlatılması için bu sergimizi burada düzenliyoruz. Resim ve arşivlerimizle yapılan katliamları ispat ediyoruz. Ve yapılmamış diyen kişileri de davet ediyoruz. Başta Hollanda’da biliyorsunuz bir karar alındı. Amerika üstü kapalı bu kararı almaya çalıştı. Ve Avrupa devletleri var. Hepsini Kars’a davet ediyoruz. Çünkü Kars, mezalimin başkenti olarak biliniyor. En çok mezalimin yapıldığı bir şehir diye adlandırdık. Bu vesileyle düzenledik, sergimizi ve mevlitimizi” diye konuştu.

Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan, tarihçileri davet ettiler. Ermeni katliamlarıyla ilgili, ‘buyurun arşivlerimizi açalım’ gelin diye, fakat ne tesadüfdürkü hiç kimse ne geldi. Ne müracaat etti, ne arşivlerin açılmasını istedi. Bu da gösteriyor ki, Ermenilerin diasporasının güçlü olduğu bir dünya da yapılan açıklamaların yersiz olduğunu, ispat için gelip bizzat şahit olunabilecek Kars Ulu Cami ve çevresindeki katliamlarla ilgili arşivlerimizi görmeye biz bütün dünyayı davet ediyoruz. Hiçbir devlete, hiçbir milleti kötülemek için değil, gerçeklerin aydınlatılması için burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kars Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan ve 17’inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sulan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor. Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra Kars’ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, ’anlaşma yapacağız’ vaadiyle kandırıp yakılarak tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Ermeni katliamının belgesi olan bu kalıntılar cami derneği tarafından muhafaza ediliyor.

103. yıldönümünde “Ulu Cami’de ’Mezalim’ Başkenti Kars" adlı fotoğraf sergisinde; Kars ve çevre köylerinde Ermeniler tarafından toplu halde katledilen ve yapılan kazılarda ortaya çıkarılan toplu mezarların fotoğrafları yer alıyor. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.