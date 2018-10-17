Karslı anneler istihdamla buluşuyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un hayata geçirdiği “İş’te Anne Projesi” ile Karslı anneler istihdamla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen “İş’te Anne Projesi” çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak. Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen 0 -14 yaş arası çocukları olan kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek.

Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

“Anneler, 400 TL Bakıcı Desteğinden de Yararlanabilecek”

Konuyla ilgili Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İŞKUR tarafından işverenlere verilen teşvikler istihdamın artırılması amacıyla önemli fırsatlar sağlamaktadır. Kurumumuz İş ve Meslek Danışmanları ilimizde işverenlerimize “İş’te Anne Projesi“ ni anlatmak için saha çalışmalarına başlamıştır. Proje kapsamında ülke genelinde 5 bin kadın yararlandırılacaktır. Projeden yararlanmak isteyen hedef kitle kadınların ve işçi çalıştıracak işverenlerin ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğümüze zaman kaybetmeden bizzat başvurması gerekmektedir.”