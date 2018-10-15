Karslı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezdi

Karslı 150 öğrenci, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’u gezdi.Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından...

Karslı 150 öğrenci, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’u gezdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından finanse edilen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında, sosyal sorumluluk projeleri ile Karslı çocuklar tarihi mekanları geziyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü’nce, çocuk ve gençlerin sosyal hayatlarının zenginleştirilerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, manevi bilinçleri ile milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla 75 ortaokul, 75 lise olmak üzere toplam 150 öğrenci ve 15 polisin katılımıyla İstanbul ve Çanakkale’ye götürüldü.

TDP Şube Müdürlüğü nezaretinde öğrenciler, başta Eyüp Sultan Cami, İstanbul Üniversitesi, Haydarpaşa Garı, Boğaz Turu,57.Piyade Alayı Şehitliği olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı gördü. Öğrenciler, tarihi ve kültürel yerler hakkında bilgi sahbi oldu.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda mücadele ruhu, birlik olma duygusu ve tarih bilinci oluşturmak adına, benzer tarihi ve kültürel gezi organizasyonları yapılmaya devam edilecektir” denildi.