KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:52

Karslı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezdi

Karslı 150 öğrenci, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’u gezdi.Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından...

Karslı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karslı 150 öğrenci, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında İstanbul’u gezdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından finanse edilen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında, sosyal sorumluluk projeleri ile Karslı çocuklar tarihi mekanları geziyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü’nce, çocuk ve gençlerin sosyal hayatlarının zenginleştirilerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, manevi bilinçleri ile milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla 75 ortaokul, 75 lise olmak üzere toplam 150 öğrenci ve 15 polisin katılımıyla İstanbul ve Çanakkale’ye götürüldü.

TDP Şube Müdürlüğü nezaretinde öğrenciler, başta Eyüp Sultan Cami, İstanbul Üniversitesi, Haydarpaşa Garı, Boğaz Turu,57.Piyade Alayı Şehitliği olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı gördü. Öğrenciler, tarihi ve kültürel yerler hakkında bilgi sahbi oldu.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda mücadele ruhu, birlik olma duygusu ve tarih bilinci oluşturmak adına, benzer tarihi ve kültürel gezi organizasyonları yapılmaya devam edilecektir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku