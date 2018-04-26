Kars’ta 2017 yılında 477 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Kars’ta 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarından 477 kişi hayatını kaybetti. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı Türkiye’de ölüm sayısı da 165 bin 323 oldu.

Kars’ta 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarından 477 kişi hayatını kaybetti. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı Türkiye’de ölüm sayısı da 165 bin 323 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta ölümlerin 477’si, Ağrı’da ölümlerin 561’ i, Iğdır’da ölümlerin 235’i ve Ardahan’da ölümlerin 272’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.