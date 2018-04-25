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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:43

Kars’ta 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı kapsamında Kars’ta ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’ programı düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kara Savaşları’nın...

Kars'ta 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı kapsamında Kars’ta ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’ programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı kapsamında "57. Alay Vefa Yürüyüşü Programı" Ebul Hasan Harakan-i Camisinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılara çorba ikram edilmesini müteakip gençlerin yoğun katılımı ile Ebul Hasan Harakan-i Camisinden başlayarak Kars Garnizon Şehitliği’ kadar kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Garnizon Şehitliği’ne gelen kalabalık burada şehitler için dua okudu. Program edilen duaların ardından sona erdi.
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