Kars’ta anne sütünün önemine dikkat çekildi

Kars’ta, Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlık kuruluşlarında anne sütünün önemine dikkat çekilerek, annelere emzirmenin önemi anlatıldı.

Emzirme ve anne sütünün öneminin vurgulanması ,farkındalığın arttırılması amacıyla Kars merkez ve ilçelerde bulunan hastanelerde Kamu Hastaneler Başkanı Uzm. Dr. Hasan Altun , Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytaç Erman Kesgin hastane yöneticileri , ÇEKÜS Birimi çalışanları ve tüm Toplum Sağlığı Merkezleri nin katılmıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde “Anne Sütü “ Annenin Bebeğine Vereceği İlk ve En Güzel Hediyedir” baskılı zıbınları yeni doğum yapmış annelere hediye edildi. .Etkinlikler çerçevesinde merkez ve ilçelerde eğitimlerle ve broşür dağıtılarak bilgilendirmeler yapılacak.