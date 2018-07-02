KARS:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:23

Kars’ta aranan 54 kişi yakalandı

Kars’ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan 54 kişi’den 30’u tutuklandı.

Kars'ta aranan 54 kişi yakalandı
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Kars’ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan 54 kişi’den 30’u tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar 54 kişi yakalandı. Yakalanan 54 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemeleri tamamlanan ve Adliye’ye sevk edilen 54 kişiden 30’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 kişi ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.
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