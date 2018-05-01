Kars’ta asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor

Kars’ta yapılan asayiş uygulamalarında hakkında kasten adam öldürmekten 6 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.Kars Emniyet Müdürlüğü’nce 3 aşamalı olarak kent merkezi ve ilçelerde 45 ekip, 248 polisin katılımı ile yapılan...

Kars’ta yapılan asayiş uygulamalarında hakkında kasten adam öldürmekten 6 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce 3 aşamalı olarak kent merkezi ve ilçelerde 45 ekip, 248 polisin katılımı ile yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda 2018-3 uygulaması kapsamında 835 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan 6 yıl 3 Ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı. ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçundan 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi ve yine görevi yaptırmamak için direnme suçundan aranan 1 kişi yakayı ele verdi.

Asayiş uygulamasında ayrıca 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, 1 bakaya kaçağı ile Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 2 kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Uygulamada, 155 araç kontrol edilerek 3 araca 2 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. 27 umuma açık işyeri kontrol edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Kars’ta asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.