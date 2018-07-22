KARS:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:21

Kars’ta asayiş uygulaması

Kars’ta, 19 ekip, 81 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Kars'ta asayiş uygulaması
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Kars’ta, 19 ekip, 81 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce il genelinde 19 ekip, 81 polisin katılımıyla gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar” uygulamasında, 450 kişinin GBT sorguları yapıldı. Basit yaralama suçundan araması bulunan 1 kişi yakalandı. Hükümlü ve Tutuklunun kaçması, İmar Kirliliğine neden olma gibi çeşitli suçlardan araması olan 4 kişi ile yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi yakalanarak Askerlik Şubesi’ne teslim edildi. Asayiş uygulamasında, trafik yönünden gerçekleştirilen çalışmalarda 40 araç incelendi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; suçun işlenmeden engellenmesine yönelik vatandaşlarımızın huzur, sükun ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız kadromuzla aralıksız devam edecektir” denildi.
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