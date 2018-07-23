KARS:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:01

Kars’ta ATM yanında unutulan sırt çantası patlatıldı

Kars’ta bir banka ATM’si yanına bırakılan şüpheli sırt çantası, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Bakırcılar Caddesi üzerinde ATM yanında sırt çantası gören vatandaşlar...

Kars'ta ATM yanında unutulan sırt çantası patlatıldı
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Kars’ta bir banka ATM’si yanına bırakılan şüpheli sırt çantası, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Bakırcılar Caddesi üzerinde ATM yanında sırt çantası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Bakırcılar Caddesi araç ve yaya trafiğe kapatıldı. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, olay yerine Bomba İmha Uzmanını çağırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli sırt çantasına fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantadan kitap çıktı. Yapılan incelemenin ardından sırt çantasından çıkan kitaplar poşete konularak muhafaza altına alındı. Polis gerekli incelemelerin ardından Bakırcılar Caddesini araç ve yaya trafiğine açtı.
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