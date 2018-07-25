Kars’ta attan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kars’ta tarlada at üzerinde ot toplayan bir kişi attan düşerek hayatını kaybetti.
Olay Kars’ın Selim İlçesi’nde meydana geldi. T.A. kendisine ait tarlada ata bağladığı tekerlekli tırmık ile ot topladığı sırada attan düştü.
Attan düşen ve başından yaralanan T.A. yakınlarının yardımıyla hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen T.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan T.A.’nın attan düştüğü yer, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından güvenlik şeridi çekilerek muhafaza altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcılığınca inceleme başlatıldı.Attan düşerek hayatını kaybeden T.A. ise Selim’de gözyaşları arasında toprağa verildi.