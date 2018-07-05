Kars’ta dolmuşçular Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı

Kars’ta, dolmuş hatlarına belediye tarafından başka dolmuşların kaydırıldığı gerekçesiyle bir araya gelen dolmuşçular kontak kapattı, eylem yaptı.Kars’ta, dolmuş hatlarıyla ilgili sorun yaşayan yaklaşık dolmuşçular, dolmuşlarıyla...

Kars’ta, dolmuş hatlarına belediye tarafından başka dolmuşların kaydırıldığı gerekçesiyle bir araya gelen dolmuşçular kontak kapattı, eylem yaptı.

Kars’ta, dolmuş hatlarıyla ilgili sorun yaşayan yaklaşık dolmuşçular, dolmuşlarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda kontak kapatan dolmuşçular, sorunların çözülmesini istedi.

Kentte dolmuş hatlarına yeni araçların kaydırıldığını ileri süren dolmuşçular, mağdur olduklarını belirterek, belediyenin biran evvel sorunlarını çözmesini istediler.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan dolmuşçular, güvenlik güçlerini de harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis, dolmuşçuları ikna etmeye çalıştı.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, ile görüşülerek sorunlarının çözülmesini isteyen dolmuşçular belediye başkanı ile görüşmek üzere belediyeye gitti.

Dolmuşçuların Cumhuriyet Meydanı’nda kontak kapatma eylemi devam ediyor.