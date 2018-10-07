KARS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:05

Kars’ta droneli trafik uygulaması

Kars’ta trafik ekiplerince havadan droneli trafik uygulaması yapıldı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde haftanın 7 günü, trafikte kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının oluşmasının...

Kars'ta droneli trafik uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kars’ta trafik ekiplerince havadan droneli trafik uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde haftanın 7 günü, trafikte kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının oluşmasının önüne geçilmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu kavşak ve güzergahlarda drone ile trafik kural ihlali yapan araçlar üzerinde trafik kontrolü yapılıyor.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce; Trafik Kazalarını Önleme Planı doğrultusunda, ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, sürücüler üzerinde “ algılanan yakalanma riski duygusunu” sürekli ve en üst düzeyde tutmak için ülke genelinde havadan özel trafik denetimi yapılması planlanmıştır” denildi.

Açıklamada, “Kars’ın ve Kars Halkının huzur, sükun ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız olarak halkımızdan aldığımız destek ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda yapılan droneli trafik uygulamasına, trafik ekipleri de eşlik etti. Havadan ihlal yaptığı tespit edilen araçlar, trafik ekiplerine bildirilerek, gerekli yasal işlem yapılaması sağlandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku