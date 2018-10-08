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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:21

Kars’ta ‘emniyet kemeri’ uygulaması

Kars’ta, polis ‘emniyet kemeri’ uygulaması yaptı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce güvenlik ve trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, Eski Erzurum Yolu’nda sürücülere hem emniyet kemerinin önemini anlattı. Hem...

Kars'ta ‘emniyet kemeri' uygulaması
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Kars’ta, polis ‘emniyet kemeri’ uygulaması yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce güvenlik ve trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, Eski Erzurum Yolu’nda sürücülere hem emniyet kemerinin önemini anlattı. Hem de emniyet kemeri uygulaması yaptı. Trafik ekiplerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik ettik.

Kars’ta, İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verildi. Trafik ekipleri, Eski Erzurum Yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatarak, emniyet kemeri takmayan sürücüler can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edildi.

Trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ayrıca cezai işlem uyguladı. Trafik ekiplerinin uygulamaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar gerek trafik uygulamaları ve gerekse asayiş uygulamalarının devam etmesini istiyor.
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