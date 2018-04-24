Kars’ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.Edinilen bilgilere göre; Jandarma ekipleri Kars’ın Kağızman İlçesinde yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisine amonyum nitrat, mazot, TNT tozu ve çivi olduğu değerlendirilen madde ile desteklenmiş 4 adet pile hazırlanan basma düzenekli EYP tespit etti. Kağızman Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bulunan EYP Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Metti Timi tarafından olay yerinde kontrollü şekilde imha edildi.
Kars’ta EYP bulundu
Kars’ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.